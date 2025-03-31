Треть срочников весеннего призыва направят в учебные соединения

В учебные соединения и воинские части в рамках весенней призывной кампании будет направлено треть новобранцев. Об этом проинформировал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность», — сказал он.

Он добавил, что затем их в соответствии с полученными навыки направят в войска.