Треть срочников весеннего призыва направят в учебные соединения
В учебные соединения и воинские части в рамках весенней призывной кампании будет направлено треть новобранцев. Об этом проинформировал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность», — сказал он.
Он добавил, что затем их в соответствии с полученными навыки направят в войска.
В весенний призыв этого года на срочную службу планируется призвать 160 тыс. человек.
Напомним, ранее сегодня Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Он продлится с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В этом году для прохождения службы по весеннему призыву направят 160 тысяч человек. В новые регионы РФ срочников отправлять не будут. Кому положена отсрочка от армии, сколько служить в этому году, кого не возьмут в армию, новые правила призыва — в материале Life.ru.
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