«Нужен настоящий кризис»: В Британии назвали главный промах Трампа в переговорах по Украине
Эксперт Меркурис: Трамп ошибся, решив начать переговоры с РФ до её победы на СВО
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он заговорил о переговорах с Россией раньше, чем страна создала «настоящий кризис» для Украины. Таким мнение поделился британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры», — подчеркнул аналитик в интервью каналу «The Duran».
Меркурис дополнил, Запад допускает такую же ошибку, воспринимая периодические остановки и перегруппировки российских войск как тупик. По словам эксперта, военные действия идут в пользу России, но люди этого не признают.
А ранее Life.ru писал, что высказывания американского лидера о России говорят о смене его подхода к Москве. Они отражают отход от более мягкой политики по отношению к Владимиру Путину, которую республиканец придерживался в начале своего срока. Кроме того, США предложили запустить радикальный сценарий по России после завершения СВО.