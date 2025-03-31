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Регион
31 марта, 15:35

«Нужен настоящий кризис»: В Британии назвали главный промах Трампа в переговорах по Украине

Эксперт Меркурис: Трамп ошибся, решив начать переговоры с РФ до её победы на СВО

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он заговорил о переговорах с Россией раньше, чем страна создала «настоящий кризис» для Украины. Таким мнение поделился британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры», — подчеркнул аналитик в интервью каналу «The Duran».

Меркурис дополнил, Запад допускает такую же ошибку, воспринимая периодические остановки и перегруппировки российских войск как тупик. По словам эксперта, военные действия идут в пользу России, но люди этого не признают.

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А ранее Life.ru писал, что высказывания американского лидера о России говорят о смене его подхода к Москве. Они отражают отход от более мягкой политики по отношению к Владимиру Путину, которую республиканец придерживался в начале своего срока. Кроме того, США предложили запустить радикальный сценарий по России после завершения СВО.

Дарья Нарыкова
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