«Нужен настоящий кризис»: В Британии назвали главный промах Трампа в переговорах по Украине

Главная ошибка президента США Дональда Трампа заключается в том, что он заговорил о переговорах с Россией раньше, чем страна создала «настоящий кризис» для Украины. Таким мнение поделился британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры», — подчеркнул аналитик в интервью каналу «The Duran».