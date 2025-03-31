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Регион
31 марта, 16:01

Украинцев старше 50 лет захотели мобилизовать в ВСУ

Украинцев старше 50 лет захотели отправить на строительство фортификаций

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sach336699

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sach336699

На Украине мужчины старше 50 лет, годные к службе с ограничениями по здоровью, теперь могут быть задействованы в строительстве оборонительных укреплений в тылу украинской армии. Об этом сообщил заместитель руководителя областного территориального центра комплектования (ТЦК) на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области.

«Мужчин старше 50 лет или признанных по состоянию здоровья пригодными только к cлужбе в тыловых частях, могут отправить строить оборонительные сооружения, работать водителями, крановщиками», — приводит его слова издание «Страна.ua».

В видеоинтервью представитель военкомата сообщил, что годные к службе военнообязанные направляются в части территориальной обороны ВСУ, которые обеспечивают поддержку и снабжение армии. Эти подразделения выполняют разнообразные задачи, включая строительство оборонительных сооружений и пополнение боевых частей. Военком подчеркнул потребность в специалистах разных профессий, таких как водители и технические работники.

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Наталья Демьянова
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