На Украине мужчины старше 50 лет, годные к службе с ограничениями по здоровью, теперь могут быть задействованы в строительстве оборонительных укреплений в тылу украинской армии. Об этом сообщил заместитель руководителя областного территориального центра комплектования (ТЦК) на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области.

«Мужчин старше 50 лет или признанных по состоянию здоровья пригодными только к cлужбе в тыловых частях, могут отправить строить оборонительные сооружения, работать водителями, крановщиками», — приводит его слова издание «Страна.ua».