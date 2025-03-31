Украинские силы бросили натовскую технику на прорыв приграничной линии укреплений в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

На опубликованной видеозаписи, предположительно, запечатлён бронетранспортёр М113, высаживающий десант вблизи оборонительных сооружений, известных как «зубы дракона». В момент высадки произошел взрыв рядом с машиной. По данным военкоров, ВСУ не перестают направлять бойцов в район Демидовки и Поповки, где их встречают российские военнослужащие.