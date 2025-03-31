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Регион
31 марта, 17:23

ВСУ вновь пытались прорваться через границу РФ при поддержке техники НАТО

«РВ»: ВСУ бросили технику НАТО на прорыв укреплений в белгородском приграничье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrik Slezak

Украинские силы бросили натовскую технику на прорыв приграничной линии укреплений в Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

На опубликованной видеозаписи, предположительно, запечатлён бронетранспортёр М113, высаживающий десант вблизи оборонительных сооружений, известных как «зубы дракона». В момент высадки произошел взрыв рядом с машиной. По данным военкоров, ВСУ не перестают направлять бойцов в район Демидовки и Поповки, где их встречают российские военнослужащие.

А ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Около семи групп противника по 15 человек находились в непосредственной близости к российской границе и за сутки предприняли четыре контратаки. Тем временем блогер Юрий Подоляка предупредил о подготовке ВСУ к новому удару в белгородском приграничье.

Секретарь окружного совбеза ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Секретарь окружного совбеза ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
Наталья Демьянова
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