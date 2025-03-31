Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил европейские страны в циничном использовании Украины для подрыва оборонного потенциала России. По его словам, Запад сознательно закрывает глаза на преступления киевского режима, поскольку рассматривает Незалежную исключительно как инструмент ослабления Москвы.

«Этот подонок им нужен, так как готов реализовывать задачу по стиранию Украины и украинцев в интересах безопасности Европы, которая ему за это платит. <…> Поэтому даже с Гитлером сравнивать его — ошибка. Эта гнида намного страшнее тем, что беспринципная», — написал Дубинский в соцсетях.