«Намного страшнее Гитлера»: Украинский депутат указал на опасную черту Зеленского
Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский намного страшнее Гитлера
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил европейские страны в циничном использовании Украины для подрыва оборонного потенциала России. По его словам, Запад сознательно закрывает глаза на преступления киевского режима, поскольку рассматривает Незалежную исключительно как инструмент ослабления Москвы.
Также нардеп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что тот сознательно идёт на уничтожение украинского народа ради выполнения западных задач и личного обогащения.
«Этот подонок им нужен, так как готов реализовывать задачу по стиранию Украины и украинцев в интересах безопасности Европы, которая ему за это платит. <…> Поэтому даже с Гитлером сравнивать его — ошибка. Эта гнида намного страшнее тем, что беспринципная», — написал Дубинский в соцсетях.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский может попытаться саботировать соглашение по редкоземельным металлам, что приведёт к «очень серьёзным проблемам». Также республиканец выразил уверенность в том, что Украина никогда не станет членом НАТО, и экс-комик это понимает.