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1 апреля, 01:09

Китай привёл армию в боевую готовность, армада окружила Тайвань

Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня

Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня, сообщил представитель Восточной зоны командования ВС КНР Ши И. Он уточнил, что в манёврах задействованы сухопутные войска, флот, ВВС и ракетные войска.

Главная цель учений — отработка получения комплексного контроля и блокировки ключевых районов. Для проверки реальных возможностей НОАК будут нанесены удары по морю и суше.

«Это серьёзное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», — отметил Ши И.

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Учения проходят на фоне сообщений о переговорах Китая с европейскими странами относительно возможной отправки миротворческого контингента на Украину. При этом, как утверждают некоторые эксперты, Пекин якобы не заинтересован в прекращении конфликта, так как СВО помогает КНР подготовиться к операции против Тайваня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Артём Гапоненко
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