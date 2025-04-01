Китай привёл армию в боевую готовность, армада окружила Тайвань
Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня
Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня, сообщил представитель Восточной зоны командования ВС КНР Ши И. Он уточнил, что в манёврах задействованы сухопутные войска, флот, ВВС и ракетные войска.
Главная цель учений — отработка получения комплексного контроля и блокировки ключевых районов. Для проверки реальных возможностей НОАК будут нанесены удары по морю и суше.
«Это серьёзное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», — отметил Ши И.
Учения проходят на фоне сообщений о переговорах Китая с европейскими странами относительно возможной отправки миротворческого контингента на Украину. При этом, как утверждают некоторые эксперты, Пекин якобы не заинтересован в прекращении конфликта, так как СВО помогает КНР подготовиться к операции против Тайваня.
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