Китай привёл армию в боевую готовность, армада окружила Тайвань

Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня, сообщил представитель Восточной зоны командования ВС КНР Ши И. Он уточнил, что в манёврах задействованы сухопутные войска, флот, ВВС и ракетные войска.

Главная цель учений — отработка получения комплексного контроля и блокировки ключевых районов. Для проверки реальных возможностей НОАК будут нанесены удары по морю и суше.

«Это серьёзное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», — отметил Ши И.