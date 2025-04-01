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Регион
1 апреля, 01:43

Швейцария расследует участие 14 своих граждан в конфликте на Украине в рядах ВСУ

Швейцарская военная юстиция ведёт следствие в отношении 14 граждан страны. Их подозревают в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. О расследовании сразу нескольких случаев наёмничества ТАСС сообщил представитель ведомства Флориан Мензи.

«В настоящее время в системе военной юстиции находится 14 судопроизводств», — заявил он агентству.

В Швейцарии строго следят за соблюдением законов о нейтралитете. Гражданам страны запрещено вступать в иностранные армии в качестве наёмников. За нарушение этого требования предусмотрен тюремный срок.

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О швейцарских военных в рядах ВСУ властям страны известно уже давно. А совсем недавно один из боевиков был ликвидирован в курском приграничье. Ему было 25 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Антон Голыбин
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