Швейцария расследует участие 14 своих граждан в конфликте на Украине в рядах ВСУ

Швейцарская военная юстиция ведёт следствие в отношении 14 граждан страны. Их подозревают в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины. О расследовании сразу нескольких случаев наёмничества ТАСС сообщил представитель ведомства Флориан Мензи.

«В настоящее время в системе военной юстиции находится 14 судопроизводств», — заявил он агентству.