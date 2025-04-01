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1 апреля, 05:48

Тело четвёртого пропавшего в Литве американского военного искали всю ночь, но так и не нашли

Минобороны Литвы: Поиски тела четвёртого члена экипажа M88 США продолжаются

Тело четвёртого члена экипажа M88 всё ещё не найдено. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Тело четвёртого члена экипажа M88 всё ещё не найдено. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Специалисты продолжают искать тело четвёртого члена экипажа потерпевшей аварию бронированной машины M88 Hercules во время учений в Литве. Об этом сообщила в эфире национального радио LRT министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.

Она уточнила, что операция по поиску тела длилась всю ночь, однако так и не принесла успехов. Работы продолжаются, заявила Шакалене.

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Напомним, трое американских военных, которые исчезли во время учений в Литве, трагически погибли, поиски четвёртого продолжаются. Эти солдаты пропали без вести 25 марта вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной M88 Hercules. Спустя недели неопределённости, бронемашину удалось обнаружить в болоте, которое не было помечено на картах. Накануне машину подняли на поверхность. Внутри были найдены тела солдат.

Мария Любицкая
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