Тело четвёртого пропавшего в Литве американского военного искали всю ночь, но так и не нашли

Специалисты продолжают искать тело четвёртого члена экипажа потерпевшей аварию бронированной машины M88 Hercules во время учений в Литве. Об этом сообщила в эфире национального радио LRT министр обороны балтийской республики Довиле Шакалене.

Она уточнила, что операция по поиску тела длилась всю ночь, однако так и не принесла успехов. Работы продолжаются, заявила Шакалене.