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Регион
1 апреля, 09:15
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«Но есть нюанс»: Командир спецназа «Ахмат» показал письма детей с Украины с пожеланиями победы

Командир спецназа «Ахмат» показал письма украинских детей с пожеланиями победы

Командир спецназа «Ахмат» Аид поделился фотографией коробки с письмами, написанными украинскими детьми. Эти послания предназначались для солдат ВСУ и были отправлены учениками лицея № 4 из города Жашков Черкасской области в Курскую область.

Коробка с письмами украинских детей. Фото © Telegram / Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ/друзья/тыл)

Коробка с письмами украинских детей. Фото © Telegram / Дневник Мракоборцев | Z🇷🇺 (Группа Аида СпН "Ахмат" МО РФ/друзья/тыл)

По словам Аида, украинские бойцы не успели распаковать посылку. Она досталась спецназу «Ахмат», который участвовал в освобождении Курской области. Таким образом, письма с пожеланиями победы оказались у тех, кому они, по сути, не предназначались.

«Дети прислали письма с пожеланиями победы. Но есть нюанс», — написал военнослужащий в телеграм-канале.

Бывшие уголовники орудуют в рядах ВСУ в курском приграничье
Бывшие уголовники орудуют в рядах ВСУ в курском приграничье

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ несут тяжёлые потери под натиском ВС РФ под Суджей в Курской области. Российские военные достигли тактических успехов в районе села Гуево и продвигаются в направлении хутора Олешня. Тем временем потери ВСУ в курском приграничье превысили уже 71,2 тысячи солдат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GELEFIN

Наталья Демьянова
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