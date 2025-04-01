Командир спецназа «Ахмат» Аид поделился фотографией коробки с письмами, написанными украинскими детьми. Эти послания предназначались для солдат ВСУ и были отправлены учениками лицея № 4 из города Жашков Черкасской области в Курскую область.

По словам Аида, украинские бойцы не успели распаковать посылку. Она досталась спецназу «Ахмат», который участвовал в освобождении Курской области. Таким образом, письма с пожеланиями победы оказались у тех, кому они, по сути, не предназначались.