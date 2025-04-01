Перешёл черту: Барщевский отреагировал на слова Аскерова* о нулевом сочувствии белгородцам

Бывшая звезда игры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский отреагировал на слова экс-знатока Ровшана Аскерова* о нулевом сочувствии мирным белгородцам. Он отметил, что данные высказывания являются непростительными. Интервью с Барщевским опубликовал актёр Вячеслав Манучаров.

«С моей точки зрения, Ровшан* — человек со, скажем так, не совсем стабильной психикой. Вот и всё. Это не вражеское заявление, как я думаю. Это желание показать: «А я вот такое могу сказать», — высказался Михаил.

Игрок также отметил, что Аскерова* часто выгоняли со съёмочной площадки из-за хамства. Однако своими заявлениями по поводу ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду он перешёл черту.

Напомним, что ранее Аскеров*, бежавший из России, счёл нормальными удары по мирному населению в Белгороде. Об отсутствии сочувствия к местным жителям он заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю**. В ответ журналист осудил высказывания экс-знатока. Дудь* назвал его слова людоедскими.