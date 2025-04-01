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1 апреля, 09:59

Перешёл черту: Барщевский отреагировал на слова Аскерова* о нулевом сочувствии белгородцам

Игрок «Что? Где? Когда?» Барщевский уверен, что у Аскерова* нестабильная психика

Михаил Барщевский и Ровшан Аскеров*. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/roa72

Михаил Барщевский и Ровшан Аскеров*. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/roa72

Бывшая звезда игры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский отреагировал на слова экс-знатока Ровшана Аскерова* о нулевом сочувствии мирным белгородцам. Он отметил, что данные высказывания являются непростительными. Интервью с Барщевским опубликовал актёр Вячеслав Манучаров.

«С моей точки зрения, Ровшан* — человек со, скажем так, не совсем стабильной психикой. Вот и всё. Это не вражеское заявление, как я думаю. Это желание показать: «А я вот такое могу сказать», — высказался Михаил.

Игрок также отметил, что Аскерова* часто выгоняли со съёмочной площадки из-за хамства. Однако своими заявлениями по поводу ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Белгороду он перешёл черту.

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Напомним, что ранее Аскеров*, бежавший из России, счёл нормальными удары по мирному населению в Белгороде. Об отсутствии сочувствия к местным жителям он заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю**. В ответ журналист осудил высказывания экс-знатока. Дудь* назвал его слова людоедскими.

* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.

** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Алена Пенчугина
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