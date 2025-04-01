Ломаем стереотипы: Рост числа непьющих россиян достиг рекорда с 2011 года

Доля не пьющих алкоголь граждан России в 2024 году выросла до 45%. Этот показатель стал максимальным с 2011 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

По сведениям агентства, одновременно с этим с 57,3 до 54,4 процента снизилась доля россиян, пьющих хмельные напитки. Однако 0,6% человек не смогли дать чёткий ответ на вопрос про употребление алкоголя. Примечательно, что указанная тенденция характерна для представителей обоих полов.

По данным Росстата, доля мужчин-трезвенников впервые превысила треть, увеличившись за два года на 2,6% и достигнув 35,1%. А вот среди женщин спиртные напитки вообще не пьют уже 53,1%, хотя ещё двумя годами ранее было 50,3%. Также изменилась частота употребления алкоголя среди пьющих граждан.

Например, всего один или два раза в месяц стали пить 34,9% опрошенных против 33,9% двумя годами ранее, несколько раз в неделю — 4,9% против 4,7%. Кроме того, снизилась доля россиян, употребляющих алкоголь каждый день — на 0,1%, раз в неделю — на 0,2%, только по праздникам — на 0,9%.

Жители РФ стали пить меньше вина, шампанского и пива, но при этом они переключились на более крепкие напитки. В частности, доля тех, кто употребляет вино, снизилась с 63,7% до 61,7%, пиво — с 57,9% до 56,9%, а горячительные напитки, наоборот, выросла — с 62,7% до 67%.