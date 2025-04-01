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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 апреля, 18:25

Лишились бойцов и техники: В ВСУ назвали провалом нападение на курское приграничье

Офицер ВСУ Козёл назвал провалом для Украины вторжение в Курскую область

Украинские солдаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские солдаты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Операция ВСУ в Курской области стала провалом для украинской армии. Об этом заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козёл.

«Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца», — указал он в эфире украинского телеканала.

Козёл дополнил, что Киев мог получить краткосрочные политические дивиденды, если бы ВСУ оперативно вышли с территории российского региона. Вместо этого украинские войска лишились большого количества бойцов и военной техники, пояснил он. Однако киевский режим не только не добился результатов в курском приграничье, но и ослабил позиции в Донбассе, добавил бывший комбриг ВСУ.

«Номер один по обеспечению боевых действий была Курщина. То есть все люди в основном, вся техника шли куда? На курское направление. А за счёт этого что у нас страдало? Весь восточный фронт», — пожаловался он.

«Тотальный провал»: На Западе шокированы потерями ВСУ в курском приграничье
«Тотальный провал»: На Западе шокированы потерями ВСУ в курском приграничье

А ранее Life.ru писал, что военная авантюра ВСУ под Курском закончилась провалом. Яростное наступление ВС РФ изолировало оставшиеся там недобитые формирования бойцов ВСУ. Тем временем командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что для установления полного контроля над Курской областью ВС РФ нужно вытеснить ВСУ из трёх населённых пунктов.

Дарья Нарыкова
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