Операция ВСУ в Курской области стала провалом для украинской армии. Об этом заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козёл.

«Курская операция на данном этапе провальная. Почему? Она была бы успешной, если бы не шесть месяцев, а два месяца», — указал он в эфире украинского телеканала.

Козёл дополнил, что Киев мог получить краткосрочные политические дивиденды, если бы ВСУ оперативно вышли с территории российского региона. Вместо этого украинские войска лишились большого количества бойцов и военной техники, пояснил он. Однако киевский режим не только не добился результатов в курском приграничье, но и ослабил позиции в Донбассе, добавил бывший комбриг ВСУ.