Приговор экс-совладельцу «Азбуки вкуса» Якубовскому вынесут 8 апреля
Приговор бывшему совладельцу магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому вынесут 8 апреля. О планах Пресненского суда Москвы ТАСС рассказал адвокат Сергей Гревцов, который представляет интересы одной из компаний.
«Суд ушёл в совещательную комнату, оглашение приговора запланировано на 8 апреля, в 14:00», — поделился юрист.
Напомним, что экс-совладельца «Азбуки вкуса» задержали и обвинили в мошенничестве ещё в 2023 году. Прокуроры требуют для Якубовского наказания в виде 9,5 года тюремного заключения и более 1 миллиарда рублей штрафа.
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