Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме за сутки выросло до 2,8 тысячи
Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 886
Последствия землетрясения в Мьянме. Обложка © X / TostevinM
Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме увеличилось до 2 886 человек, при этом ещё 4 639 человек пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По имеющимся данным, ещё около 373 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы, однако прогнозы неутешительные — ожидается рост количества погибших до 3 тысяч.
Напомним, что мощное землетрясение произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.