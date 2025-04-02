Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме за сутки выросло до 2,8 тысячи

Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме увеличилось до 2 886 человек, при этом ещё 4 639 человек пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По имеющимся данным, ещё около 373 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы, однако прогнозы неутешительные — ожидается рост количества погибших до 3 тысяч.