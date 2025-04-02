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Регион
2 апреля, 06:31

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме за сутки выросло до 2,8 тысячи

Количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 2 886

Последствия землетрясения в Мьянме. Обложка © X / TostevinM

Последствия землетрясения в Мьянме. Обложка © X / TostevinM

Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме увеличилось до 2 886 человек, при этом ещё 4 639 человек пострадали. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По имеющимся данным, ещё около 373 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы, однако прогнозы неутешительные — ожидается рост количества погибших до 3 тысяч.

В Мьянме спасли женщину, которая больше трёх суток пробыла под завалами
В Мьянме спасли женщину, которая больше трёх суток пробыла под завалами

Напомним, что мощное землетрясение произошло 28 марта. Для помощи в ликвидации последствий катаклизма в Мьянму прибыли более 100 сотрудников МЧС России.

Мария Любицкая
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