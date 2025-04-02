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2 апреля, 08:08

«Сколько раз я смогу сходить в магазин?» Экс-пилот возмутился своей пенсией после 25 лет стажа

Экс-пилот Ural Airlines Яшин заявил о пенсии в 17,8 тыс. руб. после 25 лет стажа

Юрий Яшин. Обложка © VK / Юрий Яшин

Юрий Яшин. Обложка © VK / Юрий Яшин

Бывший пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Юрий Яшин удивился, что после 25 лет стажа ему назначили пенсию в размере 17835 рублей. Лётчик в своих соцсетях отметил, что это не первоапрельская шутка.

«Вот на такую пенсию я могу рассчитывать. Стоит ли мне спрашивать, сколько раз я смогу сходить в магазин?» — приводит его слова URA.ru.

Яшин вышел на пенсию этой весной. Он налетал шесть тысяч часов, однако на размер пенсии это не влияет.

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Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят привязать индексацию пенсий к потребительской корзине россиян. Нынешний механизм расчёта «будто бы живёт своей жизнью», абсолютно не учитывая потребности пенсионеров, отметил депутат. А в правительстве отметили, что с 2026 года в РФ введут двухступенчатую систему индексации пенсий.

Никита Никонов
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