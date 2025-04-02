«Сколько раз я смогу сходить в магазин?» Экс-пилот возмутился своей пенсией после 25 лет стажа

Бывший пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Юрий Яшин удивился, что после 25 лет стажа ему назначили пенсию в размере 17835 рублей. Лётчик в своих соцсетях отметил, что это не первоапрельская шутка.

«Вот на такую пенсию я могу рассчитывать. Стоит ли мне спрашивать, сколько раз я смогу сходить в магазин?» — приводит его слова URA.ru.