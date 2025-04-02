Росстат: Заядлых курильщиков в России стало рекордно мало

Количество заядлых курильщиков в России, которые выкуривают около одной пачки сигарет в день, достигло исторически низкого уровня: их доля снизилась до 40% по сравнению с 46,7% два года назад. Эти данные были получены в результате анализа РИА «Новости», основанного на комплексном исследовании условий жизни россиян, проведенном Росстатом.

В целом, процент курящих россиян в прошлом году составил 25,5%, что немного ниже, чем два года назад (26,1%). Среди них 7,7% курят время от времени, а 17,8% — ежедневно. 64,9% россиян никогда не курили, а 9,5% уже отказались от этой привычки.

Среди курильщиков 4,4% выкуривают более одной пачки сигарет в день, тогда как 35,6% ограничиваются одной пачкой. В 2022 году эти показатели составляли 4,6% и 42,1% соответственно. 35,9% курильщиков выкуривают от пяти до десяти сигарет в день (по сравнению с 35,2% два года назад), а до пяти сигарет в день — 24,1% (в отличие от 18,1% ранее).