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2 апреля, 09:22

Росстат: Заядлых курильщиков в России стало рекордно мало

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zabavna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zabavna

Количество заядлых курильщиков в России, которые выкуривают около одной пачки сигарет в день, достигло исторически низкого уровня: их доля снизилась до 40% по сравнению с 46,7% два года назад. Эти данные были получены в результате анализа РИА «Новости», основанного на комплексном исследовании условий жизни россиян, проведенном Росстатом.

В целом, процент курящих россиян в прошлом году составил 25,5%, что немного ниже, чем два года назад (26,1%). Среди них 7,7% курят время от времени, а 17,8% — ежедневно. 64,9% россиян никогда не курили, а 9,5% уже отказались от этой привычки.

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Среди курильщиков 4,4% выкуривают более одной пачки сигарет в день, тогда как 35,6% ограничиваются одной пачкой. В 2022 году эти показатели составляли 4,6% и 42,1% соответственно. 35,9% курильщиков выкуривают от пяти до десяти сигарет в день (по сравнению с 35,2% два года назад), а до пяти сигарет в день — 24,1% (в отличие от 18,1% ранее).

Ранее Минтруду предложили ввести дополнительную неделю отпуска за отказ от курения. По мнению авторов предложения, привычка миллионов работников к курению не только наносит вред их здоровью, но и создаёт дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, а также причиняет значительный ущерб экономике страны.

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Марина Фещенко
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