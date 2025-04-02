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Регион
2 апреля, 10:28

Задержан лихач на «гранте», едва не задавивший женщину на северо-западе Москвы

SHOT: В Москве задержали водителя, чуть не сбившего женщину у колледжа

Задержан лихач, который едва не сбил женщину на пешеходном переходе в Москве, а затем устроил гонки на тротуаре возле Медицинского колледжа № 5 в 1-м Пехотном переулке. Об этом пишет SHOT.

Лихач на «гранте» чуть не сбил женщину в Москве. Видео © SHOT

Сейчас водитель находится на допросе в полиции и объясняется за свои действия.

Ранее Life.ru писал, что ночные покатушки закончились для лихача и его компании гибелью под колёсами грузовика. В результате погибли четыре человека. Никто из находившихся в салоне не был пристёгнут ремнём безопасности.

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Никита Никонов
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