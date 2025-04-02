Лихачом на «гранте», чуть не сбившим женщину в Москве, оказался боец MMA

Водителем, который едва не сбил женщину на северо-западе Москвы, оказался боец смешанных единоборств (MMA) Ибрагим Г. Об этом сообщает SHOT.

Сейчас спортсмен объясняет своё поведение на дорогах следователям. Мужчина дебютировал в MMA в 2023 году, провёл два боя. Однако впоследствии контент в его соцсетях со спортивного сменился на автомобильный. Ибрагим фиксировал свои нарушения и публиковал их онлайн, бравируя тем, что гоняет со скоростью 246 км/ч и получает много штрафов.