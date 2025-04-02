Лихачом на «гранте», чуть не сбившим женщину в Москве, оказался боец MMA
SHOT: Боец MMA оказался водителем «гранты», чуть не сбившим женщину в Москве
Водителем, который едва не сбил женщину на северо-западе Москвы, оказался боец смешанных единоборств (MMA) Ибрагим Г. Об этом сообщает SHOT.
Ибрагим, который чуть не сбил женщину в Москве. Фото © SHOT
Сейчас спортсмен объясняет своё поведение на дорогах следователям. Мужчина дебютировал в MMA в 2023 году, провёл два боя. Однако впоследствии контент в его соцсетях со спортивного сменился на автомобильный. Ибрагим фиксировал свои нарушения и публиковал их онлайн, бравируя тем, что гоняет со скоростью 246 км/ч и получает много штрафов.
Всего, по данным телеграм-канала, Ибрагим получил 108 штрафов за год, большинство — за превышение скорости.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция Москвы ищет водителя, едва не сбившего женщину возле Медицинского колледжа № 5 в 1-м Пехотном переулке на северо-западе Москвы. Позже стало известно, что его задержали.
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