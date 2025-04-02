Для выпускников колледжей предусмотрят особый порядок службы в армии

Президент России Владимир Путин дал указание разработать условия для выпускников колледжей, позволяющие им проходить срочную военную службу по специальному порядку. Этот порядок должен обеспечить сохранение и развитие их профессиональных навыков, а также поддерживать взаимодействие с работодателями. Данная информация о поручениях, принятых на заседании Совета при президенте по науке и образованию, была размещена в среду, 2 апреля, на официальном сайте Кремля.

Для реализации этих инициатив может потребоваться внесение изменений в законодательство.

Правительство Российской Федерации совместно с Министерством обороны и Общероссийским народным фронтом должно подготовить соответствующие предложения до 1 июля 2026 года. Ожидается, что предварительный отчет по данному вопросу будет представлен к 1 сентября 2025 года.