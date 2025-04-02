Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 апреля, 12:04

Для выпускников колледжей предусмотрят особый порядок службы в армии

Обложка © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Обложка © Евгений Епанчинцев/ТАСС

Президент России Владимир Путин дал указание разработать условия для выпускников колледжей, позволяющие им проходить срочную военную службу по специальному порядку. Этот порядок должен обеспечить сохранение и развитие их профессиональных навыков, а также поддерживать взаимодействие с работодателями. Данная информация о поручениях, принятых на заседании Совета при президенте по науке и образованию, была размещена в среду, 2 апреля, на официальном сайте Кремля.

Для реализации этих инициатив может потребоваться внесение изменений в законодательство.

Правительство Российской Федерации совместно с Министерством обороны и Общероссийским народным фронтом должно подготовить соответствующие предложения до 1 июля 2026 года. Ожидается, что предварительный отчет по данному вопросу будет представлен к 1 сентября 2025 года.

Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит
Весенний призыв в 2025 году: когда начинается и как проходит

А ранее Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Для прохождения военной службы весной 2025 года направят 160 тыс. человек. Особенностью кампании станет применение новой информационной системы.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Армия
  • Путин
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar