Угрозы и база украинского «Миротворца»: Луганская школьница рассказала о жизни после письма в ООН
Kp.ru: После письма в ОНН школьнице из Луганска начали поступать угрозы
Фаина Савенкова. Обложка © VK / Фаина Савенкова
Луганская школьница Фаина Савенкова рассказала о жизни после своего обращения в ООН с просьбой не игнорировать Донбасс. По словам девочки, после письма ей стали поступать угрозы.
«Первым было видеообращение в ООН. Мы снимали его в Союзе писателей ЛНР. Оно было про то, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь. Мама помогала искать контакт, куда его направить, и объяснила, как это вообще правильно делать. А потом, когда оно было опубликовано, в мою сторону стали поступать угрозы. После этого мои данные попали на сайт «Миротворец», — приводит kp.ru слова 16-летней Фаины.
Девочка призналась, что испугалась, узнав об этом. По её словам, было множество обращений, чтобы с сайта убрали данные, но они до сих пор там есть. Савенкова добавила, что изначально обращалась к политикам со всего мира, так как верила, что они смогут что-то изменить. Сейчас же она делает обращения для простых людей на Западе, чтобы они понимали, что происходит.
Ранее Фаина попросила вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть скандальный украинский сайт. «Миротворец» используется для запугивания людей, личные данные врагов Украины оттуда становятся основой для последующих убийств неугодных киевскому режиму оппонентов. С подобной просьбой девочка обращалась и к американскому лидеру Дональду Трампу.