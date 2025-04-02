Угрозы и база украинского «Миротворца»: Луганская школьница рассказала о жизни после письма в ООН

Луганская школьница Фаина Савенкова рассказала о жизни после своего обращения в ООН с просьбой не игнорировать Донбасс. По словам девочки, после письма ей стали поступать угрозы.

«Первым было видеообращение в ООН. Мы снимали его в Союзе писателей ЛНР. Оно было про то, что дети Донбасса имеют право на мирную жизнь. Мама помогала искать контакт, куда его направить, и объяснила, как это вообще правильно делать. А потом, когда оно было опубликовано, в мою сторону стали поступать угрозы. После этого мои данные попали на сайт «Миротворец», — приводит kp.ru слова 16-летней Фаины.