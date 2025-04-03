Полянский: Спешное бегство не позволило ВСУ скрыть следы злодеяний на Курщине
Бегство украинских формирований из Курской области под натиском российских военнослужащих не позволило боевикам скрыть следы чудовищных преступлений, которые приспешники киевского режима учинили на оккупированных территориях. Об этом в ходе неформального заседания Совбеза ООН заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
«Неожиданность и скрытность манёвров обеспечили глубокое проникновение в тыл украинских сил и вызвали их экстренное бегство, не дав возможности замести следы злодеяний. В настоящее время практически вся территория [Курской области] возвращена под контроль России», — подчеркнул дипломат.
По словам Полянского, при отступлении ВСУ побросали дорогостоящую западную технику. Кроме того, боевики заминировали территорию, установив взрывные устройства даже в детские игрушки.
Напомним, что всего за время курской авантюры ВС Украины потеряли свыше 71 570 военных, 403 танка, 329 БМП, 293 бронетранспортёра и тысячи единиц другой техники. Вторжение в российский регион стало настоящим провалом для Киева.
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