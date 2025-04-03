Бегство украинских формирований из Курской области под натиском российских военнослужащих не позволило боевикам скрыть следы чудовищных преступлений, которые приспешники киевского режима учинили на оккупированных территориях. Об этом в ходе неформального заседания Совбеза ООН заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Неожиданность и скрытность манёвров обеспечили глубокое проникновение в тыл украинских сил и вызвали их экстренное бегство, не дав возможности замести следы злодеяний. В настоящее время практически вся территория [Курской области] возвращена под контроль России», — подчеркнул дипломат.