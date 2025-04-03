Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 апреля, 07:25
5411

Социологи выяснили, что для россиян «норма», а что — «жить можно»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В НИУ ВШЭ было проведено исследование, в ходе которого эксперты выделили четыре категории потребления среди россиян. Эти категории были определены на основе опросов, проведенных среди населения. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Экономическая социология», а ознакомились с ними наши коллеги из РБК.

Согласно полученным данным, категория «комфорт» подразумевает возможность удовлетворения всех жизненных потребностей без ограничений, включая элементы роскоши. Категория «норма» описывает наличие достаточного количества товаров и услуг для комфортной жизни, но без излишеств. Уровень «жить можно» связан с определенными ограничениями в потреблении, тогда как категория «очень тяжело» отражает минимально необходимые условия для выживания.

«Богатые тоже плачут»: Психолог развеяла миф о связи доходов с уровнем счастья
«Богатые тоже плачут»: Психолог развеяла миф о связи доходов с уровнем счастья

Исследователи отмечают, что потребительские ожидания зависят от уровня доходов, и люди стремятся улучшать свои жизненные условия по мере роста доходов.

«Ситуация такова: население ориентируется на достаточно приемлемый уровень жизни, однако границы допустимого значительно удалены от нормальных», — подчеркивают специалисты.

Также было выяснено, что стандарт «норма» устанавливается на высоком уровне, тогда как описание уровня «жить можно» оказалось более общим.

«20% от зарплаты»: В России предложили обложить налогами бездетных холостяков
«20% от зарплаты»: В России предложили обложить налогами бездетных холостяков

Ранее российские приставы составили портрет типичного должника по кредитам. Как правило, это мужчина в расцвете сил (30-45 лет), женатый, с одним ребёнком. У него обычно есть автомобиль стоимостью не менее 300 тысяч рублей, а иногда и собственная квартира.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar