Социологи выяснили, что для россиян «норма», а что — «жить можно»
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В НИУ ВШЭ было проведено исследование, в ходе которого эксперты выделили четыре категории потребления среди россиян. Эти категории были определены на основе опросов, проведенных среди населения. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Экономическая социология», а ознакомились с ними наши коллеги из РБК.
Согласно полученным данным, категория «комфорт» подразумевает возможность удовлетворения всех жизненных потребностей без ограничений, включая элементы роскоши. Категория «норма» описывает наличие достаточного количества товаров и услуг для комфортной жизни, но без излишеств. Уровень «жить можно» связан с определенными ограничениями в потреблении, тогда как категория «очень тяжело» отражает минимально необходимые условия для выживания.
Исследователи отмечают, что потребительские ожидания зависят от уровня доходов, и люди стремятся улучшать свои жизненные условия по мере роста доходов.
«Ситуация такова: население ориентируется на достаточно приемлемый уровень жизни, однако границы допустимого значительно удалены от нормальных», — подчеркивают специалисты.
Также было выяснено, что стандарт «норма» устанавливается на высоком уровне, тогда как описание уровня «жить можно» оказалось более общим.
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