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Регион
3 апреля, 08:58

Венгрия объявила о выходе из МУС на фоне визита Нетаньяху

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Власти Венгрии решили выйти из Международного уголовного суда (МУС) на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

«Правительство решило выйти из Международного уголовного суда. Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг», — сказал он

Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре, сегодня прибыл в Будапешт. Премьер Венгрии Виктор называл решение суда позорным и отмечал, что Венгрия исполнять его не будет. В феврале глава МИД европейской страны Петер Сийярто анонсировал возможный выход Венгрии из МУС. По его словам, за последние годы суд стал предвзятым политическим инструментом, усложнил и без того непростую ситуацию в ряде регионов мира и дискредитировал всё мировое судебное сообщество.

Напомним, что в МУС не участвуют Россия, США, Китай, Израиль, Венгрия, Индия и Иран.

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Поездка в Венгрию стала для Нетаньяху первым визитом в Европу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест. Напомним, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего обороны Израиля Йоава Галанта в ноябре прошлого года. Их обвинили в совершении военных преступлений в секторе Газа.

Никита Никонов
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