Венгрия объявила о выходе из МУС на фоне визита Нетаньяху

«Правительство решило выйти из Международного уголовного суда. Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг», — сказал он

Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре, сегодня прибыл в Будапешт. Премьер Венгрии Виктор называл решение суда позорным и отмечал, что Венгрия исполнять его не будет. В феврале глава МИД европейской страны Петер Сийярто анонсировал возможный выход Венгрии из МУС. По его словам, за последние годы суд стал предвзятым политическим инструментом, усложнил и без того непростую ситуацию в ряде регионов мира и дискредитировал всё мировое судебное сообщество.