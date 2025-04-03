Венгрия объявила о выходе из МУС на фоне визита Нетаньяху
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Власти Венгрии решили выйти из Международного уголовного суда (МУС) на фоне визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
«Правительство решило выйти из Международного уголовного суда. Процедура расторжения соглашения в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг», — сказал он
Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре, сегодня прибыл в Будапешт. Премьер Венгрии Виктор называл решение суда позорным и отмечал, что Венгрия исполнять его не будет. В феврале глава МИД европейской страны Петер Сийярто анонсировал возможный выход Венгрии из МУС. По его словам, за последние годы суд стал предвзятым политическим инструментом, усложнил и без того непростую ситуацию в ряде регионов мира и дискредитировал всё мировое судебное сообщество.
Напомним, что в МУС не участвуют Россия, США, Китай, Израиль, Венгрия, Индия и Иран.
Поездка в Венгрию стала для Нетаньяху первым визитом в Европу после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест. Напомним, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего обороны Израиля Йоава Галанта в ноябре прошлого года. Их обвинили в совершении военных преступлений в секторе Газа.