Пасхальный кролик гордится! Трамп не разрешил детям катать муляжи вместо 30 тысяч яиц

Президент США Дональд Трамп отказался заменять на муляжи натуральные яйца, несмотря на дефицит продукции. Традиционно ими украшают Белый дом на Пасху, а также используют для увеселительных мероприятий на лужайке перед зданием администрации. Политика цитирует телеканал NBC.

«Они говорили про Пасху: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?». Я говорю, что мы этого не хотим», — заявил Трамп.

По данным телеканала, американские фермеры ежегодно жертвуют Белому дому порядка 30 тысяч яиц. Как правило, отправляются в администрацию президента яйца, которые не всегда пригодны для продажи в магазинах из-за своих размеров. Организация American Egg Board (AEB), занимающаяся поставками такой продукции, уверена, что на дефиците продукции решение Трампа якобы сказаться не должно.