Пасхальный кролик гордится! Трамп не разрешил детям катать муляжи вместо 30 тысяч яиц
NBC: Трамп отказался менять яйца для игр и украшений на Пасху на муляжи
Пасхальный кролик из мультфильма «Хранители снов» (2012) © kinopoisk
Президент США Дональд Трамп отказался заменять на муляжи натуральные яйца, несмотря на дефицит продукции. Традиционно ими украшают Белый дом на Пасху, а также используют для увеселительных мероприятий на лужайке перед зданием администрации. Политика цитирует телеканал NBC.
«Они говорили про Пасху: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?». Я говорю, что мы этого не хотим», — заявил Трамп.
По данным телеканала, американские фермеры ежегодно жертвуют Белому дому порядка 30 тысяч яиц. Как правило, отправляются в администрацию президента яйца, которые не всегда пригодны для продажи в магазинах из-за своих размеров. Организация American Egg Board (AEB), занимающаяся поставками такой продукции, уверена, что на дефиците продукции решение Трампа якобы сказаться не должно.
Катание яиц — традиционная игра, проводимая ежегодно на лужайке перед Белым домом на Пасху. Во время праздника дети наперегонки катают варёные яйца поварёшками в качестве отсылки к камню, скатившемуся с Гроба Господня перед воскрешением Христа.
Напомним, что США столкнулись с дефицитом куриных яиц и резким ростом цен из-за эпидемии птичьего гриппа. За помощью Америка решила обратиться к Европе, но получила отказ. Вашингтон направил запросы в Германию, Испанию, Францию, Нидерланды, Италию и страны Северной Европы. Однако везде европейские власти ссылались на то, что сами боятся столкнуться с дефицитом яиц, поэтому помочь США не могут.