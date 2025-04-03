Интимный гель и базука: На видео сняли содержимое брошенной подземной «норы» ВСУ
Российские бойцы нашли в брошенном солдатами ВСУ окопе интимный гель
Российские солдаты, заглянув в окоп, вырытый боевиками ВСУ, нашли на его дне флакон с интимной смазкой. Видео опубликовал проект Military Theme Z.
Бойцы ВС РФ нашли интимный гель. Видео © Military Theme Z
В окопе ВСУ военнослужащие ВС РФ нашли флакон с надписью «интимный гель-смазка». Теперь солдатам остаётся только гадать, откуда на позициях взялась такая находка и зачем она понадобилась украинским бойцам. На кадры попали и более прозаичные находки из «норы» – зубная паста, гранатомёт и прочее оружие.
Ранее в Судже были найдены тела мирных жителей, которых украинские боевики жестоко пытали и насиловали, пока те ещё были живы. Кроме того, под Купянском солдаты нашли некрополь с женскими телами, на которых были раны, свидетельствующие о сексуальном насилии.
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