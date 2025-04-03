Интимный гель и базука: На видео сняли содержимое брошенной подземной «‎норы» ВСУ

В окопе ВСУ военнослужащие ВС РФ нашли флакон с надписью «интимный гель-смазка». Теперь солдатам остаётся только гадать, откуда на позициях взялась такая находка и зачем она понадобилась украинским бойцам. На кадры попали и более прозаичные находки из «‎норы» – зубная паста, гранатомёт и прочее оружие.