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3 апреля, 11:56

Интимный гель и базука: На видео сняли содержимое брошенной подземной «‎норы» ВСУ

Российские бойцы нашли в брошенном солдатами ВСУ окопе интимный гель

Российские солдаты, заглянув в окоп, вырытый боевиками ВСУ, нашли на его дне флакон с интимной смазкой. Видео опубликовал проект Military Theme Z.

Бойцы ВС РФ нашли интимный гель. Видео © Military Theme Z

В окопе ВСУ военнослужащие ВС РФ нашли флакон с надписью «интимный гель-смазка». Теперь солдатам остаётся только гадать, откуда на позициях взялась такая находка и зачем она понадобилась украинским бойцам. На кадры попали и более прозаичные находки из «‎норы» – зубная паста, гранатомёт и прочее оружие.

Женские духи и гранатомёт: Появилось видео из подземного логова командиров ВСУ в Судже
Женские духи и гранатомёт: Появилось видео из подземного логова командиров ВСУ в Судже

Ранее в Судже были найдены тела мирных жителей, которых украинские боевики жестоко пытали и насиловали, пока те ещё были живы. Кроме того, под Купянском солдаты нашли некрополь с женскими телами, на которых были раны, свидетельствующие о сексуальном насилии.

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Military Theme Z

Владимир Озеров
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