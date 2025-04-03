Вскрылась мерзкая правда о «мародёрских турах» украинцев в белгородские сёла
Член ОП РФ Григорьев: ВСУ устраивали «мародёрские туры» в Белгородскую область
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Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил о беспрецедентном уровне грабежей и мародерства, происходящих в оккупированных Вооруженными силами Украины районах Курской области. Он отметил, что украинские военные даже организовывали «туры» для желающих поучаствовать в разграблении того, что осталось в российских сёлах.
Забирали, по словам Григорьева, всё, что могли увезти: драгоценности, деньги, мебель, бытовую технику. Кроме того, срезались батареи отопления и сантехника.
«Украинцы приезжали на самосвалах, на машинах, на грузовиках, забирали все, что можно», — приводит слова собеседника NEWS.ru.
Ранее американский наёмник ВСУ стал профессиональным мародёром, продавая «сувениры» из Курской области. Он был членом украинского «Интернационального легиона» с апреля 2023 года. Российский суд заочно приговорил его к 23 годам лишения свободы.