Вскрылась мерзкая правда о «мародёрских турах» украинцев в белгородские сёла

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев сообщил о беспрецедентном уровне грабежей и мародерства, происходящих в оккупированных Вооруженными силами Украины районах Курской области. Он отметил, что украинские военные даже организовывали «туры» для желающих поучаствовать в разграблении того, что осталось в российских сёлах.

Забирали, по словам Григорьева, всё, что могли увезти: драгоценности, деньги, мебель, бытовую технику. Кроме того, срезались батареи отопления и сантехника.

«Украинцы приезжали на самосвалах, на машинах, на грузовиках, забирали все, что можно», — приводит слова собеседника NEWS.ru.