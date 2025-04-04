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4 апреля, 05:00

Лень, винтаж или выход за рамки? Life.ru вместе со стилистом, психологом и Вассерманом выяснил, почему усы снова в тренде

Эксперт Ким объяснила возобновившуюся моду на усы данью ретростилю

Александр Лукашенко многие годы носит усы. Фото © Life.ru

Александр Лукашенко многие годы носит усы. Фото © Life.ru

В последнее время среди россиян снова стали популярны усы. И если раньше мужчины носили их вместе с бородой, то сейчас выбирают вариант «лайт». Откуда взялся такой тренд и значит ли это, что парни теперь хотят выглядеть более мужественно, Life.ru разбирался вместе со стилистом Ольгой Ким, психологом Дарьей Яушевой и интеллектуалом Анатолием Вассерманом.

Стилист Ольга Ким считает, что дело — в цикличности моды. Например, усы были популярны в 20-х годах прошлого века (вспомните Чарли Чаплина) и в 70-е, на волне движения хиппи.

Скорее всего, с усами цикличность не такая быстрая, как, условно, в женской моде, и перемены происходят не так стремительно. Сейчас, мне кажется, это дань ретростилю. В этом нет ничего удивительного, странного, плохого или хорошего — это просто очередной модный тренд.

Ольга Ким

Стилист

Скорее всего, с усами цикличность не такая быстрая, как, условно, в женской моде, и перемены происходят не так стремительно. Сейчас, мне кажется, это дань ретростилю. В этом нет ничего удивительного, странного, плохого или хорошего — это просто очередной модный тренд.
Скорее всего, с усами цикличность не такая быстрая, как, условно, в женской моде, и перемены происходят не так стремительно. Сейчас, мне кажется, это дань ретростилю. В этом нет ничего удивительного, странного, плохого или хорошего — это просто очередной модный тренд.

Эксперт по стилю полагает, что усы добавляют творческую составляющую в имидж мужчины: можно придавать им разную форму, укладывать их воском, подкручивать. А вот прибавляют ли они мужественности, сложно сказать. Однако Ким советует оценивать, подойдёт ли вам конкретный модный тренд. Например, это может выглядеть странно или не так эффектно, если у вас нет густой растительности на лице.

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Психолог Дарья Яушева считает, что сегодня у мужчин есть потребность в формировании идентичности, которая бы отличалась от стандартов предыдущих поколений. Это не просто мода, а способ заявить: «Я имею право выглядеть так, как мне нравится, и мне не обязательно соответствовать сложившимся представлениям о мужественности».

Усы — это способ подчеркнуть индивидуальность, выйти за рамки шаблонной мужественности и поиграть с образами из прошлого. Внешность в разные времена использовалась как способ протеста и инструмент самовыражения — в том числе и через отсылки к эстетике 70-х, винтажной моде.

Дарья Яушева

Психолог

Усы — это способ подчеркнуть индивидуальность, выйти за рамки шаблонной мужественности и поиграть с образами из прошлого. Внешность в разные времена использовалась как способ протеста и инструмент самовыражения — в том числе и через отсылки к эстетике 70-х, винтажной моде.
Усы — это способ подчеркнуть индивидуальность, выйти за рамки шаблонной мужественности и поиграть с образами из прошлого. Внешность в разные времена использовалась как способ протеста и инструмент самовыражения — в том числе и через отсылки к эстетике 70-х, винтажной моде.
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А вот один из знаменитых усачей — публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман — признался, что за модой не следит, а в вопросе растительности на лице руководствуется ленью.

Я ношу усы и бороду в основном потому, что давным-давно убедился: умывать их гораздо быстрее, чем сбривать. То есть тут дело не в моде, а исключительно в моей лени. Соответственно, мне совершенно всё равно, вернутся они когда-нибудь в моду или нет. Я не слежу за модой давно.

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы, публицист, интеллектуал

Я ношу усы и бороду в основном потому, что давным-давно убедился: умывать их гораздо быстрее, чем сбривать. То есть тут дело не в моде, а исключительно в моей лени. Соответственно, мне совершенно всё равно, вернутся они когда-нибудь в моду или нет. Я не слежу за модой давно.
Я ношу усы и бороду в основном потому, что давным-давно убедился: умывать их гораздо быстрее, чем сбривать. То есть тут дело не в моде, а исключительно в моей лени. Соответственно, мне совершенно всё равно, вернутся они когда-нибудь в моду или нет. Я не слежу за модой давно.
Пашинян сбрил усы и стал похож на Нетаньяху
Пашинян сбрил усы и стал похож на Нетаньяху
Екатерина Хмелева
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