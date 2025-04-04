Лень, винтаж или выход за рамки? Life.ru вместе со стилистом, психологом и Вассерманом выяснил, почему усы снова в тренде

В последнее время среди россиян снова стали популярны усы. И если раньше мужчины носили их вместе с бородой, то сейчас выбирают вариант «лайт». Откуда взялся такой тренд и значит ли это, что парни теперь хотят выглядеть более мужественно, Life.ru разбирался вместе со стилистом Ольгой Ким, психологом Дарьей Яушевой и интеллектуалом Анатолием Вассерманом.

Стилист Ольга Ким считает, что дело — в цикличности моды. Например, усы были популярны в 20-х годах прошлого века (вспомните Чарли Чаплина) и в 70-е, на волне движения хиппи.

Скорее всего, с усами цикличность не такая быстрая, как, условно, в женской моде, и перемены происходят не так стремительно. Сейчас, мне кажется, это дань ретростилю. В этом нет ничего удивительного, странного, плохого или хорошего — это просто очередной модный тренд. Ольга Ким Стилист

Эксперт по стилю полагает, что усы добавляют творческую составляющую в имидж мужчины: можно придавать им разную форму, укладывать их воском, подкручивать. А вот прибавляют ли они мужественности, сложно сказать. Однако Ким советует оценивать, подойдёт ли вам конкретный модный тренд. Например, это может выглядеть странно или не так эффектно, если у вас нет густой растительности на лице.

Психолог Дарья Яушева считает, что сегодня у мужчин есть потребность в формировании идентичности, которая бы отличалась от стандартов предыдущих поколений. Это не просто мода, а способ заявить: «Я имею право выглядеть так, как мне нравится, и мне не обязательно соответствовать сложившимся представлениям о мужественности».

Усы — это способ подчеркнуть индивидуальность, выйти за рамки шаблонной мужественности и поиграть с образами из прошлого. Внешность в разные времена использовалась как способ протеста и инструмент самовыражения — в том числе и через отсылки к эстетике 70-х, винтажной моде. Дарья Яушева Психолог

А вот один из знаменитых усачей — публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман — признался, что за модой не следит, а в вопросе растительности на лице руководствуется ленью.