Западный шпион: Депутат призвал бороться с засильем пасхальных кроликов в российских магазинах

С засильем пасхальных кроликов в российских магазинах и кофейнях призвали бороться. Так, депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов просит обратить внимание на бизнес в связи с участившимся распространением религиозных символов и традиций, не имеющих отношения к православной культуре России.

Мы видим, как в преддверии Светлой Пасхи на прилавках магазинов появляется всё больше пасхальных кроликов. Казалось бы, милая игрушка, но к нашей православной Пасхе этот символ не имеет никакого отношения. Традиция пасхального кролика уходит корнями в языческие верования древних тевтонов, у которых богиня плодородия и весны Остара являлась в виде кролика. Подобные символы чужды нашей вере и ведут к размыванию традиционных ценностей. Михаил Иванов Депутат Брянской областной думы и председатель общероссийского общественного движения «Россия православная»

По словам депутата, это очередная попытка навязать России чуждую нам западную культуру. Он напомнил, что в этом же ряду — празднование Дня святого Валентина и употребление индейки на Рождество.

«Индейки к Рождеству, пасхальные зайцы — всё это ближе к идолопоклонничеству, чуждому для нашей религии. Я призываю общественность к бдительности и сохранению верности православным традициям. Важно помнить о своих корнях и не поддаваться влиянию чуждых культурных явлений», — заключил Иванов.