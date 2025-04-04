Культуролог объяснила, откуда взялся пасхальный кролик и почему он не «наш»

Прилавки российских магазинов заполонили пасхальные кролики в разных вариациях — съедобные или для украшения праздничного стола. Однако это не наш символ и не русская православная традиция, а европейская. О том, откуда взялся кролик, Life.ru рассказала культуролог, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.

Пасхальный заяц приносит яйца детям. В ряде стран даже существуют игры с поиском этих яиц, когда говорится, что кролик их спрятал в саду или где-то ещё. Есть даже блюдо — кролик, фаршированный яйцами, пасхальное блюдо. Так что это не наша традиция. Варвара Добровольская Культуролог, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора

По словам эксперта, кролик не имеет отношения именно к Пасхе даже у католиков. Он просто символизирует весну, плодородие — и этот символ соединился с христианским праздником. В России же главным символом Пасхи являются именно яйца, а если и появляются фигурки животных, то чаще всего это цыплёнок.