Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 04:00

Культуролог объяснила, откуда взялся пасхальный кролик и почему он не «наш»

Культуролог Добровольская: Пасхальных кроликов нет в русской традиции

Пасхальных кроликов нет в русской традиции. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Пасхальных кроликов нет в русской традиции. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Прилавки российских магазинов заполонили пасхальные кролики в разных вариациях — съедобные или для украшения праздничного стола. Однако это не наш символ и не русская православная традиция, а европейская. О том, откуда взялся кролик, Life.ru рассказала культуролог, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская.

Пасхальный заяц приносит яйца детям. В ряде стран даже существуют игры с поиском этих яиц, когда говорится, что кролик их спрятал в саду или где-то ещё. Есть даже блюдо — кролик, фаршированный яйцами, пасхальное блюдо. Так что это не наша традиция.

Варвара Добровольская

Культуролог, заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора

Пасхальный заяц приносит яйца детям. В ряде стран даже существуют игры с поиском этих яиц, когда говорится, что кролик их спрятал в саду или где-то ещё. Есть даже блюдо — кролик, фаршированный яйцами, пасхальное блюдо. Так что это не наша традиция.
Пасхальный заяц приносит яйца детям. В ряде стран даже существуют игры с поиском этих яиц, когда говорится, что кролик их спрятал в саду или где-то ещё. Есть даже блюдо — кролик, фаршированный яйцами, пасхальное блюдо. Так что это не наша традиция.
Священник рассказал, грешно ли есть на Пасху дубайские куличи
Священник рассказал, грешно ли есть на Пасху дубайские куличи

По словам эксперта, кролик не имеет отношения именно к Пасхе даже у католиков. Он просто символизирует весну, плодородие — и этот символ соединился с христианским праздником. В России же главным символом Пасхи являются именно яйца, а если и появляются фигурки животных, то чаще всего это цыплёнок.

Тем не менее западные традиции проникают в Россию, поэтому в продаже сейчас и появилось большое количество пасхальных кроликов, хотя они никак не связаны именно с церковными обрядами.

Пасхальный кролик гордится! Трамп не разрешил детям катать муляжи вместо 30 тысяч яиц
Пасхальный кролик гордится! Трамп не разрешил детям катать муляжи вместо 30 тысяч яиц

Пасха — главный праздник всех христиан, который прославляет воскрешение Иисуса Христа. В чём суть праздника и на какую дату выпадает Пасха 2025, читайте в материале Life.ru. В целом же апрель 2025 года будет самым насыщенным месяцем по количеству православных праздников.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • пасха
  • Религия
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar