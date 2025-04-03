Доллар прогнулся под мощным давлением пошлин Трампа
Bloomberg: Доллар США подешевел после введения Трампом новых пошлин
Введение масштабных пошлин для торговых партнёров США, объявленное президентом Дональдом Трампом, оказало заметное влияние на курс американской валюты. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) снизился на 1,5% в четверг, 3 апреля. Это снижение стало наиболее значительным за последние два с половиной года, сообщает Bloomberg.
Доллар США подешевел по отношению ко всем валютам стран G10, особенно заметно к иене и швейцарскому франку (примерно на 2%), а также к евро и фунту (более чем на 1%).
Курс американской валюты, измеряемый индексом DXY, в четверг продемонстрировал значительное снижение. Этот индекс, показывающий соотношение доллара к шести ключевым валютам — евро, иене, фунту, канадскому и шведскому долларам, а также швейцарскому франку — опускался до отметки 101,372 пункта, потеряв до 2,23%. Расчёт индекса DXY осуществляет Intercontinental Exchange (ICE).
Ранее сообщалось, что 2 апреля глава Белого дома анонсировал введение новых пошлин. Этот день он назвал важнейшим в истории Америки, а также заявил, что вслед за этим историческим решением последует «эра процветания» США. России и Белоруссии в списке облагаемых доппошлиной стран не оказалось, а вот Украина в него попала.
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