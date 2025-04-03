Доллар прогнулся под мощным давлением пошлин Трампа

Введение масштабных пошлин для торговых партнёров США, объявленное президентом Дональдом Трампом, оказало заметное влияние на курс американской валюты. Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY) снизился на 1,5% в четверг, 3 апреля. Это снижение стало наиболее значительным за последние два с половиной года, сообщает Bloomberg.

Доллар США подешевел по отношению ко всем валютам стран G10, особенно заметно к иене и швейцарскому франку (примерно на 2%), а также к евро и фунту (более чем на 1%).

Курс американской валюты, измеряемый индексом DXY, в четверг продемонстрировал значительное снижение. Этот индекс, показывающий соотношение доллара к шести ключевым валютам — евро, иене, фунту, канадскому и шведскому долларам, а также швейцарскому франку — опускался до отметки 101,372 пункта, потеряв до 2,23%. Расчёт индекса DXY осуществляет Intercontinental Exchange (ICE).