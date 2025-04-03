Инстасамка купила футбольный клуб
Инстасамка с мужем купили футбольный клуб «Чертаново Медиа»
Инстасамка с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/instasamka
Рэп-исполнительница и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) вместе со своим супругом, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken) приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа». Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте. Уточняется, что сумма сделки составила меньше 300 миллионов рублей.
Инстасамка с мужем купили футбольный клуб Медиалиги «Чертаново-Медиа». Видео © Telegram / Mash на спорте
В условиях сделки указано, что Инстасамка и Moneyken планируют активно участвовать в управлении клубом. Предварительно, именно они будут принимать решения о подписании новых игроков, увольнении существующих, корректировке стратегии игры и формировании тренерского состава.
Сообщается, что на первую тренировку команды пара прибыла на красном Ferrari в сопровождении охраны.
А ранее Life.ru сообщал, что соседи Инстасамки не собираются оставлять без внимания последствия пожара в московской квартире, которую она арендовала вместе с мужем. Они уже начали подготовку исков в суд. Соседи требуют от владельца жилья компенсацию в размере 13 миллионов рублей. Вероятно, сумму попытаются взыскать с самой Инстасамки и её супруга.