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3 апреля, 14:58

Инстасамка купила футбольный клуб

Инстасамка с мужем купили футбольный клуб «Чертаново Медиа»

Инстасамка с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/instasamka

Инстасамка с мужем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/instasamka

Рэп-исполнительница и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) вместе со своим супругом, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken) приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа». Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте. Уточняется, что сумма сделки составила меньше 300 миллионов рублей.

Инстасамка с мужем купили футбольный клуб Медиалиги «Чертаново-Медиа». Видео © Telegram / Mash на спорте

В условиях сделки указано, что Инстасамка и Moneyken планируют активно участвовать в управлении клубом. Предварительно, именно они будут принимать решения о подписании новых игроков, увольнении существующих, корректировке стратегии игры и формировании тренерского состава.

Сообщается, что на первую тренировку команды пара прибыла на красном Ferrari в сопровождении охраны.

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А ранее Life.ru сообщал, что соседи Инстасамки не собираются оставлять без внимания последствия пожара в московской квартире, которую она арендовала вместе с мужем. Они уже начали подготовку исков в суд. Соседи требуют от владельца жилья компенсацию в размере 13 миллионов рублей. Вероятно, сумму попытаются взыскать с самой Инстасамки и её супруга.

Александра Мышляева
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