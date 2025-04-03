Инстасамка купила футбольный клуб

Рэп-исполнительница и блогерша Инстасамка (Дарья Зотеева) вместе со своим супругом, продюсером Олегом Еропкиным (Moneyken) приобрела футбольный клуб «Чертаново Медиа». Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте. Уточняется, что сумма сделки составила меньше 300 миллионов рублей.

Инстасамка с мужем купили футбольный клуб Медиалиги «Чертаново-Медиа». Видео © Telegram / Mash на спорте

В условиях сделки указано, что Инстасамка и Moneyken планируют активно участвовать в управлении клубом. Предварительно, именно они будут принимать решения о подписании новых игроков, увольнении существующих, корректировке стратегии игры и формировании тренерского состава.

Сообщается, что на первую тренировку команды пара прибыла на красном Ferrari в сопровождении охраны.