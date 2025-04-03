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3 апреля, 15:30

Президент страны из ЕАЭС встретился с Урсулой Фон дер Ляйен

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с Фон дер Ляйен в Узбекистане

Фото © EPA / IGOR KOVALENKO

Фото © EPA / IGOR KOVALENKO

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Пресс-служба киргизского лидера сообщила, что на встрече обсуждалось сотрудничество между постсоветской республикой и Брюсселем.

Жапаров отметил, что отношения Центральной Азии с Европейским союзом «развиваются активно и приносят заметные результаты».

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В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между Киргизией и ЕС. Жапаров и Фон дер Ляйен акцентировали внимание на увеличении торгово-экономических связей, привлечении инвестиций и реализации инициатив в области устойчивого развития.

Напомним, что Киргизия с 2015 года является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Россия поставляет Киргизии нефть, газ, пшеницу и прочие продукты. Большая часть автомобильного сообщения страны связана с российскими территориями. Помимо этого, в РФ пребывает около миллиона трудовых мигрантов из Киргизии.

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Ранее глава Киргизии призвал «двуличный Запад» не лезть в отношения Москвы и Бишкека. В беседе с российскими журналистами он сетовал, что когда ездит Европе, «они говорят одно, но делают другое».

Марина Фещенко
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