Президент страны из ЕАЭС встретился с Урсулой Фон дер Ляйен

Президент Киргизии Садыр Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Пресс-служба киргизского лидера сообщила, что на встрече обсуждалось сотрудничество между постсоветской республикой и Брюсселем.

Жапаров отметил, что отношения Центральной Азии с Европейским союзом «развиваются активно и приносят заметные результаты».

В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества между Киргизией и ЕС. Жапаров и Фон дер Ляйен акцентировали внимание на увеличении торгово-экономических связей, привлечении инвестиций и реализации инициатив в области устойчивого развития.

Напомним, что Киргизия с 2015 года является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Россия поставляет Киргизии нефть, газ, пшеницу и прочие продукты. Большая часть автомобильного сообщения страны связана с российскими территориями. Помимо этого, в РФ пребывает около миллиона трудовых мигрантов из Киргизии.