Экс-глава МИД Украины Кулеба переехал к гражданской жене в квартиру за $282 000

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сменил место жительства и теперь живёт с гражданской женой Светланой Павелецкой. Она приобрела новую квартиру за 282 000 долларов. Эта информация появилась в сюжете журналистов, которые посетили их дом.

Кулеба сообщил, что после переезда он купил холодильник и телевизор. Он также взял на себя оплату коммунальных услуг. Павелецкая уточнила, что «коммуналка» обходится Кулебе в 8,5 тысячи гривен в месяц — это чуть больше 17 тысяч рублей.

Кулеба начал встречаться с издателем Светланой Павелецкой в 2021 году. После он официально развёлся с женой, Евгенией Кулебо, которая была депутатом. Как ранее сообщал Life.ru, в начале года Павелецкая решила расширить свой бизнес и открыла секс-шоп.