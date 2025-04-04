Экс-глава МИД Украины Кулеба переехал к гражданской жене в квартиру за $282 000
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / paveletskaya_svitlana
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сменил место жительства и теперь живёт с гражданской женой Светланой Павелецкой. Она приобрела новую квартиру за 282 000 долларов. Эта информация появилась в сюжете журналистов, которые посетили их дом.
Кулеба сообщил, что после переезда он купил холодильник и телевизор. Он также взял на себя оплату коммунальных услуг. Павелецкая уточнила, что «коммуналка» обходится Кулебе в 8,5 тысячи гривен в месяц — это чуть больше 17 тысяч рублей.
Кулеба начал встречаться с издателем Светланой Павелецкой в 2021 году. После он официально развёлся с женой, Евгенией Кулебо, которая была депутатом. Как ранее сообщал Life.ru, в начале года Павелецкая решила расширить свой бизнес и открыла секс-шоп.
Кстати, сам Дмитрий Кулеба недавно высказал мнение, что Дональд Трамп шантажирует Киев и пытается наладить отношения с Россией. По словам бывшего дипломата, Киеву и Европе стоит задуматься, могут ли они действительно полагаться на Вашингтон в важных вопросах.