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3 апреля, 23:11

Дональд Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп. Обложка © flickr / Trump White House Archived

Президент США Дональд Трамп. Обложка © flickr / Trump White House Archived

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский готовы заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал вечером 3 апреля на борту президентского самолёта по пути из Вашингтона в Майами.

Трамп отметил, что, по его мнению, Зеленский готов пойти на заключение мирного соглашения. Он также добавил, что разделяет эту уверенность в отношении российского президента Владимира Путина.

Однако глава Белого дома критически оценил европейские попытки выстроить диалог с Россией, заявив, что они оказались неудачными. При этом он выразил уверенность в собственной способности добиться прогресса в переговорном процессе.

«Однако я думаю, что добьюсь успеха», — заявил Трамп.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о подготовке «миссии сил сдерживания» для Украины, что вызвало резкую реакцию Москвы. Российские официальные лица назвали возможную отправку европейских войск на Украину «троянским конём» для администрации Трампа.

Артём Гапоненко
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