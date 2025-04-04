Дональд Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский готовы заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал вечером 3 апреля на борту президентского самолёта по пути из Вашингтона в Майами.

Трамп отметил, что, по его мнению, Зеленский готов пойти на заключение мирного соглашения. Он также добавил, что разделяет эту уверенность в отношении российского президента Владимира Путина.

Однако глава Белого дома критически оценил европейские попытки выстроить диалог с Россией, заявив, что они оказались неудачными. При этом он выразил уверенность в собственной способности добиться прогресса в переговорном процессе.