Отправка европейских войск на Украину станет «троянским конём» для президента США Дональда Трампа. Об этом у себя в телеграм-кан але заявил сенатор Алексей Пушков.

«Им будет необходимо использовать те возможности командования и управления, а также разведки и наблюдения, которые способен предоставить только Североатлантический альянс», — написал он.

Согласно мнению Пушкова, благодаря активному использованию ресурсов НАТО, европейские страны фактически вовлекают альянс в конфликт. После того как «миротворцы» окажутся в зоне боевых действий, Трамп может оказаться в сложной ситуации и будет вынужден учитывать интересы Парижа и Лондона, чьи войска будут находиться в Киеве. Сенатор считает, что если президент США стремится к мирному разрешению ситуации до того, как страна окажется в военном конфликте, ему следует с осторожностью отнестись к планам своих союзников.