Пушков рассказал о «троянском коне» из ЕС для Трампа
Пушков: Отправка войск ЕС на Украину будет троянским конем для Трампа
Отправка европейских войск на Украину станет «троянским конём» для президента США Дональда Трампа. Об этом у себя в телеграм-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
«Им будет необходимо использовать те возможности командования и управления, а также разведки и наблюдения, которые способен предоставить только Североатлантический альянс», — написал он.
Согласно мнению Пушкова, благодаря активному использованию ресурсов НАТО, европейские страны фактически вовлекают альянс в конфликт. После того как «миротворцы» окажутся в зоне боевых действий, Трамп может оказаться в сложной ситуации и будет вынужден учитывать интересы Парижа и Лондона, чьи войска будут находиться в Киеве. Сенатор считает, что если президент США стремится к мирному разрешению ситуации до того, как страна окажется в военном конфликте, ему следует с осторожностью отнестись к планам своих союзников.
Ранее Life.ru сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. Он отметил, что военный контингент якобы будет играть роль сдерживающего фактора в Незалежной. Говоря об отправке военных в Незалежную, он пояснил, что хочет стать ключевым игроком в вопросе Киева. Однако лидера режима призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.
Shutterstock / FOTODOM / Babooo0