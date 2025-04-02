«Движутся полным ходом»: Во Франции шокированы словами Зеленского
Политик Филиппо: Слова Зеленского подтверждают план отправки войск на Украину
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Слова Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых стран свидетельствует о продвижении идеи отправки военного контингента на Украину. Такое мнение выразил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Накануне Зеленский сообщил, что в пятницу, 4 апреля, состоится встреча с представителями «узкого круга стран», готовых выделить свои войска для отправки на Незалежную.
«Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину» — написал Филиппо в соцсети X.
Политик призвал французов выйти на митинг за мир, так как речь идёт об их будущем. По его словам, пришло время перестать финансировать Киев ради отстаивания интересов президента Франции Эмманюэля Макрона, Владимира Зеленского, главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон заявил о начале подготовки «миссии сил сдерживания» для Украины. По его словам, военный контингент якобы будет выполнять роль сдерживающего фактора в Незалежной. Макрон, говоря об отправке войск, хочет стать ключевым игроком в вопросе Украины, считает политолог. Войска может отправить и Британия. Однако Зеленского призвали не надеяться на Европу после саммита в Париже.