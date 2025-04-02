«Движутся полным ходом»: Во Франции шокированы словами Зеленского

Слова Владимира Зеленского о готовящейся встрече с представителями некоторых стран свидетельствует о продвижении идеи отправки военного контингента на Украину. Такое мнение выразил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Накануне Зеленский сообщил, что в пятницу, 4 апреля, состоится встреча с представителями «узкого круга стран», готовых выделить свои войска для отправки на Незалежную.

«Тем временем они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину» — написал Филиппо в соцсети X.