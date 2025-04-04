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4 апреля, 01:27

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Росавиация сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в трёх аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Жуковском.

В период действия мер, вводившихся для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов, на запасные аэродромы «ушли» 22 самолёта.

Аэропорт Внуково возобновил выпуск самолётов
Аэропорт Внуково возобновил выпуск самолётов

Напомним, сначала были введены ограничения на приём воздушных судов во Внуково. Следом была полностью ограничена работа трёх воздушных гавань. За это время в Подмосковье был сбит украинский беспилотник.

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freepik / HelloDavidPradoPerucha

Артур Лапсаков
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