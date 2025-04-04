Окружённые у Щербаков военные ВСУ связались с нашими бойцами по рации и сдались в плен
В Запорожской области группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе Щербаков
Группа украинских солдат, попавших в окружение, сдалась в плен российским бойцам в районе населённого пункта Щербаки в Запорожской области. Военнослужащим ВСУ дали возможность сложить оружие без потерь, рассказал РИА «Новости» председатель силовых структур.
«Группа противника в количестве четырёх человек в районе населённого пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь», — пояснил собеседник агентства.
В российский плен попали четверо бойцов, которые шли друг за другом с поднятыми руками и оружием до позиций ВС РФ. Увидев российских военнослужащих, они бросили автоматы и легли на землю лицом вниз.
Ранее Life.ru рассказал, что наши парни смогли освободить населённый пункт Лобковое в Запорожской области. В военной операции приняли участие бойцы подразделений группировки войск «Днепр». Позже стало известно, что ВС РФ полностью освободили опорный пункт вблизи села, выбив оттуда украинские силы.
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