Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 05:28

Окружённые у Щербаков военные ВСУ связались с нашими бойцами по рации и сдались в плен

В Запорожской области группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе Щербаков

Группа украинских солдат, попавших в окружение, сдалась в плен российским бойцам в районе населённого пункта Щербаки в Запорожской области. Военнослужащим ВСУ дали возможность сложить оружие без потерь, рассказал РИА «Новости» председатель силовых структур.

«Группа противника в количестве четырёх человек в районе населённого пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь», — пояснил собеседник агентства.

В российский плен попали четверо бойцов, которые шли друг за другом с поднятыми руками и оружием до позиций ВС РФ. Увидев российских военнослужащих, они бросили автоматы и легли на землю лицом вниз.

Русские ракеты встретили прибывшее на ротацию подразделение ВСУ под Запорожьем
Русские ракеты встретили прибывшее на ротацию подразделение ВСУ под Запорожьем

Ранее Life.ru рассказал, что наши парни смогли освободить населённый пункт Лобковое в Запорожской области. В военной операции приняли участие бойцы подразделений группировки войск «Днепр». Позже стало известно, что ВС РФ полностью освободили опорный пункт вблизи села, выбив оттуда украинские силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar