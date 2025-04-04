Окружённые у Щербаков военные ВСУ связались с нашими бойцами по рации и сдались в плен

Группа украинских солдат, попавших в окружение, сдалась в плен российским бойцам в районе населённого пункта Щербаки в Запорожской области. Военнослужащим ВСУ дали возможность сложить оружие без потерь, рассказал РИА «Новости» председатель силовых структур.

«Группа противника в количестве четырёх человек в районе населённого пункта Щербаки приняла решение сдаться в плен. Была установлена связь. Группа выведена без потерь», — пояснил собеседник агентства.