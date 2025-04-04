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4 апреля, 06:43

В российском банке обнаружили действующий счёт Украины

Украина сохранила открытый счёт в российском банке для оплаты консульского сбора

Украина сохранила открытый счёт в одном из российских банков, который ранее использовался посольством республики в Москве для оплаты консульских сборов. В настоящее время этот счёт продолжает действовать, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы и налоговые данные.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — заявили в профильной службе на вопрос журналистов о закрытии счёта Украины.

На сайте дипломатической миссии Незалежной в Москве по-прежнему указаны реквизиты для оплаты сборов, и функция перевода на счёт посольства также остаётся доступной.

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Напомним, что в феврале 2024 года Россия прекратила аренду помещения, занимаемого украинским посольством в Москве, в ответ на решение Киевского горсовета, принятое в 2023 году. Информацию позднее также подтверждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Shutterstock / FOTODOM / alice-photo

Наталья Афонина
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