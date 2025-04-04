Украина сохранила открытый счёт в одном из российских банков, который ранее использовался посольством республики в Москве для оплаты консульских сборов. В настоящее время этот счёт продолжает действовать, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы и налоговые данные.

«Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют», — заявили в профильной службе на вопрос журналистов о закрытии счёта Украины.

На сайте дипломатической миссии Незалежной в Москве по-прежнему указаны реквизиты для оплаты сборов, и функция перевода на счёт посольства также остаётся доступной.