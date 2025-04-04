В США анонсировали возможный разговор Путина и Трампа уже в пятницу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшее время. Как сообщает Politico, беседа может состояться уже сегодня, либо после выходных.

«Есть ожидания, что ещё один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных», — указано в материале.

Путин дважды общался с президентом США после его инаугурации. Первый разговор произошёл 12 февраля. Обсуждалась тема Украины, также главы государств договорились продолжить контакты, в том числе затронули возможность личной встречи. Вторая беседа прошла 18 марта. Путин положительно оценил предложение собеседника о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Тем не менее Киев регулярно нарушает договорённость, что фиксирует Министерство обороны России.