На Урале поймали сообщников австралийца, выкравшего сына у бывшей жены в Новосибирске

В Свердловской области были задержаны двое мужчин, которые помогали Олегу Карпову выкрасть шестилетнего сына Кристофера у матери и вывезти в Австралию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи разузнали, что 16 февраля 2025 года в центре Новосибирска 40-летний мужчина украл у бывшей супруги их 6-летнего сына. При похищении он заручился поддержкой двух жителей Свердловской области. Втроём они усадили ребёнка в машину и укатили в неизвестном направлении. В марте следователи отыскали двух сообщников похитителя, после чего они были доставлены в отдел.

«Следователями СК двое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — сказано в публикации.