На Урале поймали сообщников австралийца, выкравшего сына у бывшей жены в Новосибирске
В Свердловской области задержали сообщников отца, укравшего сына у экс-супруги
Олег Карпов, похитивший сына у бывшей жены. Обложка © SHOT
В Свердловской области были задержаны двое мужчин, которые помогали Олегу Карпову выкрасть шестилетнего сына Кристофера у матери и вывезти в Австралию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Следователи разузнали, что 16 февраля 2025 года в центре Новосибирска 40-летний мужчина украл у бывшей супруги их 6-летнего сына. При похищении он заручился поддержкой двух жителей Свердловской области. Втроём они усадили ребёнка в машину и укатили в неизвестном направлении. В марте следователи отыскали двух сообщников похитителя, после чего они были доставлены в отдел.
«Следователями СК двое мужчин задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ и судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», — сказано в публикации.
Напомним, что в Новосибирске Карпов подъехал к дому бывшей жены, когда она гуляла вместе с детьми и своим новым избранником. Мужчина попытался украсть сразу двух детей, но девочка смогла отбиться, а вот мальчика в итоге увезли. Женщина считает, что её экс-супруг намеревается вывезти сына в Австралию, так как у него двойное гражданство.