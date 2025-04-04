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4 апреля, 16:15

Учёные рассказали садоводам, как правильно выращивать чеснок

Учёный Апаева: Почва после лука и картофеля не подходит для выращивания чеснока

Почва после лука и картофеля не подходит для выращивания чеснока, а вот огурцы, кабачки, тыква, горох, фасоль и капуста считаются лучшими предшественниками. Кроме того, плодородный грунт должен быть лёгким, водонепроницаемым и некислым. Об этом рассказала лектор Российского общества «Знание», доцент МарГУ Нина Апаева.

Кандидат сельскохозяйственных наук подчеркнула, что грядки для чеснока необходимо приподнять над поверхностью огорода, чтобы избежать выпревания и вымокания рассады. Однако если почва малоплодородная, то потребуются дополнительные манипуляции.

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«При малоплодородной почве будущую грядку под чеснок перекапывают, вносят на каждый метр квадратный 1 стакан древесной золы, 70–80 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, 1 ведро перегноя. Затем грядку снова перекапывают на штык лопаты, все перемешивая», — поделилась лайфхаком собеседница РИА «ФедералПресс».

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Напомним, ранее Апаева составила для садоводов полную инструкцию по выращиванию лука. В частности, эксперт рекомендовала хранить лук для посадки при температуре 20 градусов. А перед посадкой его необходимо очистить от мёртвого сора.

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Шедеврум / Life.ru

Борис Эльфанд
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