Учёные рассказали садоводам, как правильно выращивать чеснок

Почва после лука и картофеля не подходит для выращивания чеснока, а вот огурцы, кабачки, тыква, горох, фасоль и капуста считаются лучшими предшественниками. Кроме того, плодородный грунт должен быть лёгким, водонепроницаемым и некислым. Об этом рассказала лектор Российского общества «Знание», доцент МарГУ Нина Апаева.

Кандидат сельскохозяйственных наук подчеркнула, что грядки для чеснока необходимо приподнять над поверхностью огорода, чтобы избежать выпревания и вымокания рассады. Однако если почва малоплодородная, то потребуются дополнительные манипуляции.

«При малоплодородной почве будущую грядку под чеснок перекапывают, вносят на каждый метр квадратный 1 стакан древесной золы, 70–80 г суперфосфата и 30 г сульфата калия, 1 ведро перегноя. Затем грядку снова перекапывают на штык лопаты, все перемешивая», — поделилась лайфхаком собеседница РИА «ФедералПресс».