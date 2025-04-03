Учёные рассказали садоводам, как садить лук по-научному

Лук, предназначенный для посадки, следует хранить при температуре 20 градусов. Перед посадкой его необходимо очистить от мёртвого сора. Об этом рассказала лектор Российского общества «Знание», доцент МарГУ Нина Апаева. Она также рекомендовала за пять дней до посадки прогреть лук в течение восьми часов при температуре вороха 40 градусов для предотвращения поражения пероноспорозом.

Если используется севок с неизвестными условиями хранения, его прогревают при температуре 30-35 градусов, причём крупный — в течение 12-15 суток, а мелкий — 8-10 суток. Это делается для уменьшения количества стрелкующихся луковиц. После прогревания рекомендуется замочить лук в однопроцентном растворе медного купороса на 15-20 минут и сразу высадить в почву без промывания и просушки.

Также собеседница РИА «ФедералПресс» отметила, что лук требуют плодородной почвы и особенно чувствителен к её кислотности. Почва должна быть хорошо аэрированной и не заплывать. Кроме того, лук лучше растёт после тыквенных культур, томатов, бобовых, раннего картофеля или ранней капусты. Возвращать растение на прежнее место следует не ранее чем через три года.

При этом глубина посадки должна быть такой, чтобы слой почвы над плечиками луковиц составлял не менее 2 см. Севок, как подчеркнула кандидат сельскохозяйственных наук, высаживают в открытый грунт, как только почва прогреется в первой декаде мая. Она рекомендовала сначала использовать мелкий севок для ранних посадок.

Посадку следует проводить с междурядьем 20-25 см. Так, между растениями для малогнёздных сортов оставляют 8-10 см, а для многогнездных — 10-12 см. В зависимости от фракции норма посадки севка на 10 квадратный метр составляет 400-600 г при диаметре луковицы 1-1,5 см и до 1,5 кг при диаметре 1,5-2,2 см.

Эксперт также рекомендовала проводить регулярные неглубокие междурядные обработки (5-6 см) каждые 10-15 дней в течение лета. Особенно важны они после дождей и поливов. Первую междурядную обработку следует проводить при образовании первого листа. Поливы следует прекращать за 3-4 недели до уборки урожая. Если растения развиваются нормально, подкормки не требуются. На бедных почвах рекомендуется провести одну-две подкормки.