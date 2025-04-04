СК: Завербованный СБУ военный планировал самоподрыв в общежитии курсантов

Российский военнослужащий, задержанный по подозрению в организации теракта, заявил, что намеревался осуществить самоподрыв рядом с военной частью в Подмосковье. Видео с его допросом было опубликовано пресс-службой Следственного комитета.

Завербованный СБУ военный. Видео © Telegram / Следком

Согласно информации ведомства, подозреваемый связан с запрещённой в России террористической организацией. Во время допроса он рассказал, что «украинские кураторы» обещали ему помочь перевезти его детей в западные страны.

Задержание произошло, когда мужчина извлекал из тайника материалы для изготовления взрывного устройства. По данным ФСБ, военнослужащий был вовлечён в подготовку теракта в общежитии, где проживают курсанты военных учебных заведений.