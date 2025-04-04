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4 апреля, 09:58

СК: Завербованный СБУ военный планировал самоподрыв в общежитии курсантов

Российский военнослужащий, задержанный по подозрению в организации теракта, заявил, что намеревался осуществить самоподрыв рядом с военной частью в Подмосковье. Видео с его допросом было опубликовано пресс-службой Следственного комитета.

Завербованный СБУ военный. Видео © Telegram / Следком

Согласно информации ведомства, подозреваемый связан с запрещённой в России террористической организацией. Во время допроса он рассказал, что «украинские кураторы» обещали ему помочь перевезти его детей в западные страны.

Задержание произошло, когда мужчина извлекал из тайника материалы для изготовления взрывного устройства. По данным ФСБ, военнослужащий был вовлечён в подготовку теракта в общежитии, где проживают курсанты военных учебных заведений.

ФСБ: В Подмосковье задержан военный за подготовку теракта в общежитии курсантов
ФСБ: В Подмосковье задержан военный за подготовку теракта в общежитии курсантов

Ранее ФСБ изъяла у готовившего теракт в Москве пятикилограммовую бомбу с таймером. Задержанный — россиянин, ранее имевший судимости за убийство, вымогательство и грабёж. В феврале он был завербован украинскими спецслужбами.

Обложка ©

Telegram / Следком

Александра Мышляева
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