В Кремле внесли ясность в слухи о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин снова созвониться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ясность в данный представитель Кремля внёс. на брифинге.

«Нет. В ближайшие дни пока не планируется, пока в графике ничего нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор политиков в ближайшие дни.