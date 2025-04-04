В Кремле внесли ясность в слухи о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: Телефонный разговор Путина и Трампа не планируется, в графике ничего нет
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда Владимир Путин снова созвониться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Ясность в данный представитель Кремля внёс. на брифинге.
«Нет. В ближайшие дни пока не планируется, пока в графике ничего нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли телефонный разговор политиков в ближайшие дни.
Напомним, что Путин уже дважды общался с президентом США после его инаугурации. Первый разговор состоялся 12 февраля, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине. Лидеры договорились о продолжении контактов, включая возможность личной встречи. Вторая беседа прошла 18 марта, где Путин положительно отозвался о предложении собеседника о взаимном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры на срок в 30 дней. 4 апреля Politico заявила, что Путин и Трамп могут созвониться в третий раз до или после выходных.