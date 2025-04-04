Песков указал на отсутствие торговли между Россией и США
Песков: У РФ и США сейчас фактически нет никаких торгово-экономических отношений
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Россия и США на данный момент не связаны торгово-экономическими отношениями, они отсутствуют между государствами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введённые Вашингтоном высокие пошлины на товары практически из всех стран мира.
«Россия по понятным причинам в этот список не попала — потому что у нас как таковая торговля в сколь-либо осязаемых цифрах отсутствует с США», — отметил представитель Кремля отсутствие России в списке стран.
Напомним, что ранее Дональд Трамп сообщил о введении новых таможенных пошлин на импортируемые товары. Он назвал таблицу с тарифами «Декларацией экономической независимости». Интересно, что в списке стран отсутствуют Россия и Беларусь, в то время как для Украины установлена базовая ставка в 10%.