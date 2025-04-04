ФОМ: Работу Путина одобряют 83 процента россиян

Согласно результатам опроса, проведённого ФОМ, 83% россиян положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина, а 82% выражают ему доверие. В ходе опроса также выяснилось, что 83% участников считают, что Путин успешно справляется со своими обязанностями на посту президента, в то время как 7% имеют противоположное мнение. Доверие к президенту выразили 82% респондентов, тогда как 9% не доверяют ему.

Что касается работы правительства, 60% опрошенных считают его деятельность в целом эффективной, в то время как 22% полагают, что работа кабинета министров оставляет желать лучшего. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 65% граждан, а 10% имеют иную точку зрения.

Респондентам также было предложено представить, что в ближайшее воскресенье проходят выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (47%) заявили, что проголосовали бы за «Единую Россию», 10% отдали бы свои голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 2% - за партию «Новые люди», и 3% - за «Справедливую Россию».

Опрос «ФОМнибус» проводился с 28 по 30 марта 2025 года среди 1500 респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте Российской Федерации. Интервью проводились по месту жительства участников.