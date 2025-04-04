Руководство «АвтоВАЗа»подумывает о приостановке работы завода в Тольятти

«АвтоВАЗ» втайне уменьшает объемы производства из-за накопления запасов и снижения продаж своих автомобилей. Руководство даже рассматривает возможность временной остановки завода в Тольятти, если верить публикации Mash.

По данным телеграм-канал, дополнительные смены для работников отменены, а объём выпускаемой продукции сокращается. В связи с этим обсуждается целесообразность продолжения работы завода в Тольятти. Некоторые сотрудники уже получили неофициальные уведомления о том, что в мае большинство из них «отправятся в отпуск».

Что касается зарплат, то их снижение не планируется, однако на заводе рассматривается возможность уменьшения премий, которые зависели от выполнения производственного плана. Падение доходов затронет тех, кто зарабатывал на переработках, но сокращение действующих сотрудников не планируется.