Руководство «АвтоВАЗа»подумывает о приостановке работы завода в Тольятти
Mash: «АвтоВАЗ» втайне уменьшает объемы производства
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«АвтоВАЗ» втайне уменьшает объемы производства из-за накопления запасов и снижения продаж своих автомобилей. Руководство даже рассматривает возможность временной остановки завода в Тольятти, если верить публикации Mash.
По данным телеграм-канал, дополнительные смены для работников отменены, а объём выпускаемой продукции сокращается. В связи с этим обсуждается целесообразность продолжения работы завода в Тольятти. Некоторые сотрудники уже получили неофициальные уведомления о том, что в мае большинство из них «отправятся в отпуск».
Что касается зарплат, то их снижение не планируется, однако на заводе рассматривается возможность уменьшения премий, которые зависели от выполнения производственного плана. Падение доходов затронет тех, кто зарабатывал на переработках, но сокращение действующих сотрудников не планируется.
Государственная поддержка и обязательные закупки (например, для такси) могут стать спасением для компании. Эти меры помогут «АвтоВАЗ», который значительно теряет свою конкурентоспособность. Именно поэтому глава компании ранее выступал за введение утилизационного сбора.
Напомним, что в марте 2025 года продажи автомобилей LADA сократились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Глава «АвтоВАЗ» связывал это с высокой процентной ставкой ЦБ, ужесточением условий кредитования и демпингом из-за ввоза иностранных автомобилей, осуществленного в 2024 году.