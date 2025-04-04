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4 апреля, 14:43

Трамп углядел «панику» Китая в ответных пошлинах на импорт из США

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп резко осудил Пекин за принятие ответных мер после объявления Вашингтоном торговых пошлин на импорт. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Truth Social. Он сравнил шаги Китая с паникой.

«Китай сыграл неправильно, они запаниковали — а это единственное, чего они не могут себе позволить!» — говорится в тексте Трампа.

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Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Основная ставка составит 10% на все импортируемые товары, однако для некоторых стран она будет значительно выше. Так, 34% установлено для Китая. Пекин в ответ обложил весь импорт из США пошлинами в 34%.

Татьяна Миссуми
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