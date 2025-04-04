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4 апреля, 18:18

Трамп объявил о готовности Вьетнама отменить пошлины против США

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harnik

Президент Америки Дональд Трамп сообщил о заинтересованности Вьетнама в полной отмене таможенных сборов на товары из Соединённых Штатов.

По его словам, во время телефонной беседы с генеральным секретарём Коммунистической партии Вьетнама То Ламом была выражена готовность рассмотреть возможность обнуления пошлин при условии заключения взаимовыгодных соглашений с американской стороной. Трамп выразил надежду на скорую личную встречу для обсуждения данного вопроса.

Согласно статистике, двусторонняя торговля между США и Вьетнамом в 2024 году достигла почти 150 миллиардов долларов, при этом импорт из Вьетнама значительно превышает экспорт из США.

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В начале апреля хозяин Белого дома инициировал новую политику в отношении импортных тарифов. Согласно этой системе, на большинство ввозимых в страну товаров будет налагаться пошлина в размере десяти процентов. Однако для ряда государств предусмотрены повышенные ставки. Россия и Беларусь в этом перечне не упоминаются. Европейские страны выражают обеспокоенность по поводу потенциального роста поставок китайской продукции на их рынки, поскольку доступ на американский рынок для Китая будет ограничен новыми тарифами. В ЕС полагают, что для защиты собственных производителей от усилившейся иностранной конкуренции им потребуется принять соответствующие меры. В ответ на действия США, Китай ввел аналогичные пошлины в размере 34% на весь импорт из Соединённых Штатов.

Николь Вербер
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