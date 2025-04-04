Трамп объявил о готовности Вьетнама отменить пошлины против США

По его словам, во время телефонной беседы с генеральным секретарём Коммунистической партии Вьетнама То Ламом была выражена готовность рассмотреть возможность обнуления пошлин при условии заключения взаимовыгодных соглашений с американской стороной. Трамп выразил надежду на скорую личную встречу для обсуждения данного вопроса.

В начале апреля хозяин Белого дома инициировал новую политику в отношении импортных тарифов. Согласно этой системе, на большинство ввозимых в страну товаров будет налагаться пошлина в размере десяти процентов. Однако для ряда государств предусмотрены повышенные ставки. Россия и Беларусь в этом перечне не упоминаются. Европейские страны выражают обеспокоенность по поводу потенциального роста поставок китайской продукции на их рынки, поскольку доступ на американский рынок для Китая будет ограничен новыми тарифами. В ЕС полагают, что для защиты собственных производителей от усилившейся иностранной конкуренции им потребуется принять соответствующие меры. В ответ на действия США, Китай ввел аналогичные пошлины в размере 34% на весь импорт из Соединённых Штатов.